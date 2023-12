La telefonata del Renato Zero imitato da Nicola Savino a "Zelig Off" 2003

"Pronto sono Renato Zero". Nel 2003 sul palco di "Zelig Off" su Italia 1 i conduttori Claudio Bisio e Michelle Hunziker ricevevano una telefonata inaspettata: dalla voce sembrava che dall'altro lato della cornetta ci fosse il popolare cantante romano e invece era un'imitazione di Nicola Savino. Nella chiamata, il finto Zero lanciava un sondaggio sulla "fedeltà" tra i personaggi famosi misurata in termini di dischi venduti. "Ho iniziato il sondaggio con Luca Giurato ma non mi ha riconosciuto", scherza l'ex conduttore che poi scambia la Hunziker per Patty Pravo.

L'ex conduttore delle "Iene" ha più volte dato prova del talento nelle imitazioni prestando la voce a personaggi famosi come il giornalista sportivo Giampiero Galeazzi. Dopo la scomparsa di Galeazzi avvenuta il 12 novembre 2021, Savino annunciò in diretta che non avrebbe più proposto il suo "cavallo di battaglia" dedicando al cronista un momento di ricordo. Rivediamo la gag telefonica di Nicola Savino nei panni di Renato Zero a "Zelig Off" nel 2003.