Il medley di Renato Rascel a "Popcorn" 1980

Era il 1980, quando - con un caldo maglione rosso - Renato Rascel (pseudonimo di Renato Ranucci) si esibiva a "Popcorn" con un medley dei suoi successi più grandi: da "Romantica" a "Te voglio bene" fino a "Vogliamoci tanto bene".

Nato a Torino il 27 aprile 1912 (e morto a Roma il 2 gennaio 1991), Rascel è stato un attore, cantante, ballerino, regista e commediografo italiano. Considerato un artista poliedrico e completo, ha lasciato un segno indelebile nel panorama dello spettacolo italiano del XX secolo.

Figlio d'arte, ha mosso i suoi primi passi sulle scene teatrali al fianco del padre Cesare, noto cantante di operetta. Nei tumultuosi anni '30, è stato ingaggiato dalla compagnia teatrale dei fratelli Schwartz, dove ha ottenuto numerosi successi che lo hanno portato presto sul grande schermo e oltre i confini nazionali.

La sua celebre canzone "Arrivederci Roma" ha catturato l'attenzione di un produttore cinematografico hollywoodiano, che gli ha offerto la possibilità di recitare in un film accanto al tenore Mario Lanza. Da qui è nato "The Seven Hills of Rome", distribuito in Italia con il titolo della canzone da cui tutto è partito.