Quali regali consigliava "Mai dire Gol" '97 per il Natale

Quali regali consigliava "Mai dire Gol" per il Natale? Con le festività in arrivo c'è chi si riduce all'ultimo minuto nell'indecisione del giusto regalo da prendere. Niente panico, ecco le 10 proposte da riciclare a ogni festa secondo il programma della Gialappa's Band. "Credo sia importante trovare sotto l'albero un regalo originale" esordisce l'esperto.

"Per i bambini una novità assoluta: battaglia navale a una sola casella. Per i nonni che hanno il pallino delle bocce regalate anche solo le bocce perché con il pallino ci si annoia da morire. Regalo utile è anche il citofono cellulare per capire chi suona a casa tua anche quando non ci sei. Termometro degli anni 50 per sapere quanta febbre avevi quaranta anni fa" conclude ironicamente il commerciante.