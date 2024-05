Il comizio di Raul Cremona nei panni di Omen a "Zelig" 2012

In una puntata di "Zelig" del 2012 Raul Cremona nei panni del meccanico Omen si rendeva protagonista di un dibattito infuocato in stile campagna elettorale. Il machista per eccellenza si presenta, armato di podio, sul palco dello show comico di Canale 5 condotto quell'anno da Claudio Bisio e Paola Cortellesi e con quest'ultima da vita a un acceso confronto incentrato sulle diversità tra uomo e donna. Nella gag Cortellesi prova in tutti i modi a confutare le tesi di Omen che risponde a colpi di slogan per attirare il favore del pubblico come "Giusto? Giusto!".

Al termine del comizio Omen riceve la telefonata della moglie che inizia a impartirgli degli ordini e lui, contrariamente a quanto sostenuto fino a poco prima, china la testa e obbedisce. Oltre al meccanico machista, negli anni Cremona ha portato in scena diversi personaggi comici come l'illusionista Silvano, il "Mago di Milano" o l'attore teatrale Jacopo Ortis. Rivediamo il comizio di Raul Cremona in versione "Omen" sul palco di "Zelig" 2012.