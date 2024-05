Lo speed date con Raoul Bova a "Zelig Circus" 2013

Vi ricordate Raoul Bova a "Zelig Circus"? Nel 2013 durante l'esibizione prima dello speed date di Marta e Gianluca, poi dell'esame di maturità di Gianluca, l'attore fa il suo ingresso sul palco. "Come sta andando mio figlio?" Chiede alla commissione di maturità formata per l'occasione da Marta, Teresa Mannino e Mago Forest.

"Il ragazzo è un ragazzo d'oro" dice la Mannino a Raoul Bova nelle vesti di papà di Gianluca che all'esame fa scena muta. "È un asino! Non studia" interviene il Mago Forest senza cedere alla bellezza dell'attore. Dopo l'ultima domanda di geografia, l'allievo viene promosso e la commissione può concentrarsi su Raoul Bova. "Posso farti una domanda un po' personale Raoul? Ce l'hai ancora quel tatuaggio sull'inguine con scritto "non sono Forest"? No perché molte si confondono" scherza il Mago Forest.