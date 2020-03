Quando Manuela Arcuri raccontava a "Fuego" il successo di "Bagnomaria"

Correva l'anno 1999: una giovanissima Manuela Arcuri raccontava a "Fuego", il successo del suo ultimo film. L'attrice ed ex modella, dopo aver ricevuto tantissimi consensi per la parte recitata nel film di Giorgio Panariello, "Bagnomaria", spiegava: "Interpreto il ruolo della bombolonaia, una figura che oggi non esiste più: era la signora che vendeva i bomboloni fritti in spiaggia"

"Il mio modello come attrice è Claudia Cardinale e non Sophia Loren che è l'idolo di molte - rivelava al programma, dicendo poi cosa avrebbe cambiato del suo corpo e cosa no - mi piacciono le labbra carnose, forse cambierei il colore degli occhi e preferirei avere qualche chiletto in meno. Per il resto perfetta così", scherzava Arcuri.