Quando Lucio Dalla cantava "Se io fossi un angelo" a "Vota la Voce"

Era il 1986 quando Lucio Dalla cantava "Se io fossi un angelo" sul palco di "Vota la Voce". La canzone fa parte dell'album DallAmeriCaruso dal quale è tratto uno dei brani più famosi del cantante bolognese: "Caruso".

"Vota la Voce" è stato un concorso e festival musicale, ideato nel 1973 e prodotto per 27 edizioni fino al 2000. I vincitori erano selezionati in base alle categorie di appartenenza. Per esempio la prima edizione è stata vinta da Massimo Ranieri e Mina, rispettivamente miglior cantante maschile e miglior cantante femminile. Il premio per il miglior gruppo è andato ai Camaleonti e a Elton John quello per il miglior artista straniero.