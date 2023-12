Pupo canta "Cosa farai" sul palco di "Popcorn" 1980

"Breve il nome, larga la fama", così nel 1980 Pupo veniva accolto da Sammy Barbot sul palco di "Popcorn", popolare trasmissione musicale di Canale 5 dei primi anni Ottanta. Per il cantante, il cui vero nome è Enzo Ghinazzi, sono anni di successo caratterizzati da brani cult come "Gelato al cioccolato" e "Su di noi": con quest'ultima canzone si classifica al terzo posto al Festival di Sanremo vinto nel 1980 da Toto Cotugno con "Solo noi". Sul palco di "Popcorn" Pupo cantava "Cosa farai", pubblicato come 45 giri insieme a "Firenze S. Maria Novella" che divenne la colonna sonora per le partite casalinghe della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.

Negli anni sul piccolo schermo, Pupo ha fatto parte del cast di "Buona Domenica" e, come inviato, del reality show "La Fattoria". Insieme ad Antonella Elia nel 2020, ha svolto il ruolo di opinionista durante la quarta e la quinta edizione del "Grande Fratello VIP" vinte rispettivamente da Paola Di Benedetto e Tommaso Zorzi. Rivediamo dunque l'esibizione di "Pupo" a "Popcorn" nel 1980.