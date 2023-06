I D.D. Sound cantano "Cafe" a "Popcorn" 1981

Uno dei successi targati La Bionda in versione live

Vi ricordate i D.D. Sound cantare "Cafe" a "Popcorn"? Era il 1981 quando i fratelli La Bionda, sotto lo pseudonimo di D.D. Sound (Disco Delivery Sound), si esibivano sul palco della trasmissione musicale televisiva di Canale 5. Il duo musicale, formato dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, considerati tra gli inventori della disco music italiana, divenuta poi internazionalmente nota come italo disco, debuttano nel 1972 al "Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove Tendenze" dove lavorano come turnisti in sala di registrazione.

Dopo pochi anni riusciranno a imporsi sulla scena musicale internazionale come compositori, artisti, produttori discografici ed editori. Negli anni ottanta, i due musicisti fondano gli studi di registrazione Logic Studios di Milano dove ospitano artisti di fama mondiale come Ray Charles, Robert Palmer, Paul Young. I Depeche Mode vi registrano "Violator" e tra i più recenti artisti che hanno inciso ai Logic Studios figurano Laura Pausini, Nek, Alessandra Amoroso, Rihanna, Pooh, Simona Molinari, Peter Cincotti, Simple Plan e l'amico e dichiarato ammiratore Paolo Nutini.