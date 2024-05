Piero Pelù canta "Regina di cuori" a "Festivalbar" 1997

Il 18 maggio 1997 usciva il singolo "Regina di cuori" dei Litfiba e poche settimane più tardi il frontman Piero Pelù presentava il brano in gara al "Festivalbar", celebre kermesse musicale dell'estate di Italia 1 condotta da Amadeus. Vincitore assoluto di quella edizione fu Pino Daniele con "Che male c'è" ma la popolare rock band, nata a Firenze nel 1980, si assicurò comunque un vero e proprio bagno di folla. A un certo punto dell'esibizione Pelù prende in mano due microfoni, fa segno alla telecamera di seguirlo e ai piedi del palco si fa letteralmente "travolgere" dal pubblico tanto da scomparire per qualche istante. Estratto dal secondo album "Mondi sommersi", il singolo "Regina di cuori" ha avuto anche una versione in lingua spagnola con il titolo "Reina de corazones".

Considerato tra i più influenti gruppi rock italiani, i Litfiba hanno venduto più di 10 milioni di dischi in oltre 40 anni di carriera. Nel 1999 Piero Pelù abbandona la band per intraprendere la carriera da solista, una separazione lunga un decennio esatto fino alla reunion con Ghigo Renzulli. Il 13 dicembre 2021 i Litfiba annunciano il ritiro definitovo dalle scene con un ultimo tour culminato, un anno più tardi, nel concerto finale al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Rivediamo l'esibizione di Piero Pelù e dei Litfiba con "Regina di cuori" sul palco di "Festivalbar" nel 1997.