Buon compleanno Piero Chiambretti. Nato ad Aosta il 30 maggio 1956 il comico compie oggi 68 anni. Cresciuto a Torino, ai "Telegatti" del 1989 Chiambretti scherzava sulle sue origini definendosi un "emigrato". In quell'edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo condotto da Mike Bongiorno insieme a Heather Parisi su Canale 5, Chiambretti ritirava il premio speciale come "migliore rivelazione televisiva dell'anno". Ad annunciare il riconoscimento il regista Maurizio Nichetti con il quale il comico aveva lavorato cinque anni prima in "Quo Vadiz", il primo varietà di Rete 4. "Piero ha sempre fatto tutto con le sue idee", diceva il regista consegnandogli l'omaggio.