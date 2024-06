Auguri Paolo Migone, rivediamolo a "Zelig Circus" 2003

Buon compleanno Paolo Migone! In occasione della sua festa, rivediamo il comico a "Zelig Circus" quando nel 2003 parlava della passione per le sneakers e di come è cambiato lo shopping negli anni. "Parlerò delle scarpe - dice al pubblico - anni 60/70 negozio di scarpe con scritto sull'insegna: Scarpe. Entravi e c'era una luce al neon e delle scarpe tristissime. Da una parte una cesta con scarpe da tennis, nessuno ci giocava ma le avevamo tutti".