Paolo Cevoli è l'assessore Cangini a "Zelig" 2002

Sul palco di "Zelig" nel 2002 saliva per la prima volta Paolo Cevoli. Il comico romagnolo vestiva i panni di Palmiro Cangini, improbabile assessore alle "Attività varie ed eventuali" del fantasioso comune di Roncofritto. Claudio Bisio, al timone insieme a Michelle Hunziker dello show di Italia 1, accoglie Cangini che ha tutta l'intenzione di far valere il suo programma per il bene comune adoperando un linguaggio contorto e volutamente politichese.

Per anni tra i volti noti di "Zelig", Paolo Cevoli ha interpretato oltre all'assessore Cangini anche la controparte Teddi Casadey, imprenditore nel settore della "maialistica" con la passione per il marketing. Tra gli altri personaggi creati dal comico romagnolo figurano il "sostituto dei Vip" Lothar, lo sportivo su due ruote Olimpio Pagliarani e Yuri, accanito tifoso del campione della MotoGP Valentino Rossi. Rivediamo l'esordio di Paolo Cevoli a Zelig" 2002.