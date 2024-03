Paolo Cevoli e Claudio Bisio scrivono a Obama a "Zelig" 2010

Vi ricordate quando, con l'aiuto di Claudio Bisio, Paolo Cevoli ha scritto all'allora presidente degi Stati Uniti Barack Obama? Succedeva a "Zelig", nel 2010, quando il comico romagnolo vestiva i panni dell'assessore Palmino Cangini.

Nato a Forlì nel 1958, il comico - conosciuto per il suo umorismo ironico e sarcastico - ha conquistato il pubblico con i suoi personaggi iconici, come il Poeta dialettale e per l'appunto l'assessore Palmiro Cangini.

La sua carriera inizia negli anni '80, con la partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui "Zelig" e "Colorado". Da allora, ha calcato i palchi di tutta Italia con i suoi spettacoli teatrali, ottenendo un grande successo. Oltre al teatro e alla televisione, Cevoli ha lavorato anche nel cinema, recitando in diversi film, tra cui "Radiofreccia" (1998) ed "E ridendo l'uccise" (2002).