Il monologo di Paolo Caiazzo su Napoli a "Zelig Off"

Nato a San Giorgio a Cremano il 19 ottobre 1967, Caiazzo muove i suoi primi passi nel mondo del teatro a vent'anni, quando, nel 1987, comincia a frequentare la Bottega Teatrale del Mezzogiorno al Teatro Cilea. Ed è proprio qui che avviene l'incontro con Antonio e Maurizio Casagrande, che lanciano la sua carriera. Nel corso degli anni lo abbiamo visto in tv un po' ovunque: da "Zelig" a "Colorado Cafè", passando per "Made in Sud".