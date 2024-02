Paolo Bonolis presenta il gioco delle Lettere viventi a "Non è la Rai" 1993

Chi ricorda Paolo Bonolis presentare le ragazze di "Non è la Rai" nei panni di vocali e consonanti? Nel 1993 Bonolis inaugurava il gioco delle Lettere viventi, quiz telefonico condotto per la prima volta da Roberta Ghinazzi. La showgirl riceveva le chiamate dei concorrenti che in 120 secondi dovevano indovinare la parola esatta scegliendo tra le ragazze vestite da lettere dell'alfabeto. Ideato da Gianni Boncompagni "Non è la Rai" ha segnato l'esordio nel mondo dello spettacolo per molte future vip da Claudia Gerini a Miriana Trevisan da Antonella Elia a Sabrina Impacciatore. Tra loro una giovane Ambra Angiolini che proprio nel 1993 approderà alla conduzione.

Nell'edizione 1992-93 il veterano Paolo Bonolis ha guidato il programma pomeridiano di Italia 1 che di puntata in puntata dava la possibilità a decine di ragazze di mostrare il proprio talento artistico dalle coreografie di ballo al canto dalle imitazioni comiche fino alla conduzione di interi giochi a premi. In quel periodo Bonolis finì al centro del gossip anche per la relazione con Laura Freddi, una delle protagoniste del programma. Rivediamo l'esordio di Roberta Ghinazzi alla conduzione del gioco delle Lettere viventi in una puntata di "Non è la Rai" nel 1993.