Paola Turci compie 60 anni, eccola cantare "Siamo gli eroi"

Da quell'evento, la sua carriera prosegue spedita fino ai giorni nostri, alternando i suoi impegni tra musica e televisione. In particolare, nel febbraio 2017 ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano "Fatti bella per te", per poi prendere parte alla diciassettesima edizione di "Amici" di Maria De Filippi come insegnante e membro della commissione di canto.

Rivediamola ospite a "Superclassifica Show" nel 1989 per esibirsi con il brano "Siamo gli eroi".