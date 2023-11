Paola Cortellesi compie 50 anni, rivediamola a "Mai dire Gol" 2000

Tanti auguri a Paola Cortellesi, che il 24 novembre spegne 50 candeline. Per festeggiare questo traguardo importante riproponiamo uno dei divertenti sketch di cui è stata protagonista a "Mai dire Gol", interpretando, nel 2000, il brano "Con il tuo nome" di (e con) Ivana Spagna.

Il giorno della festa arriva a qualche settimana dal grande successo ottenuto dal suo primo film da regista: "C'è ancora domani", che ha aperto la 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

"Volevo raccontare la vita di quelle donne che nessuno ha mai celebrato", ha spiegato Cortellesi a proposito della pellicola, una dramedy in bianco e nero con derive musical e animo femminista. "Quelle che, come niente, si prendevano uno schiaffo in faccia dal proprio marito e poi come cenerentole tornavano a lavorare".