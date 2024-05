Paola e Chiara cantano "Bella" a "Un disco per l'estate" 1997 

Vi ricordate Paola e Chiara cantare "Bella" a Un disco per l'estate? Nel 1997 il duo, in top verde fluo e leggings neri, ammaliava il pubblico con il singolo dedicato a una loro amica affetta da anoressia nervosa. Dopo un lungo periodo di stop, le due sorelle hanno annunciato la reunion e il grande ritorno sulle scene musicali nell'edizione di Sanremo 2023 con "Furore", brano che si è posiziona al 17º posto della classifica finale.

Poco dopo il successo del brano sanremese, esce un nuovo progetto discografico, "Per sempre", con all'interno numerose rivisitazioni dei loro principali successi. Nel 2024 conducono poi il PrimaFestival del Festival di Sanremo insieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras, oltre a esibirsi come ospiti nella terza serata in collegamento con l'Ariston e nella serata dei duetti con i Ricchi e Poveri, in un medley di "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria".