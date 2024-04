Buon compleanno Paola Barale, eccola con Claudio Bisio a "Zelig"

Da valletta diventa negli anni conduttrice di programmi televisivi di successo come "Buona Domenica" e "Un disco per l'estate"

Tanti auguri a Paola Barale, che il 28 aprile compie 57 anni. Nata nel 1967 a Fossano, provincia di Cuneo, inizia la sua carriera televisiva come valletta in programmi come "Odiens" e "La Ruota della Fortuna", affiancando l'immenso Mike Bongiorno.

Nota inizialmente anche per la sua importante somiglianza con la celebre pop star Madonna, Paola Barale diventa negli anni conduttrice di programmi televisivi di successo: da "Buona Domenica" a "Un disco per l'estate", passando per "La sai l'ultima?" e "La pupa e il secchione".

La celebriamo riproponendo una sua incursione a "Zelig", dove recita in uno sketch in coppia con Claudio Bisio.