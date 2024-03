I premi Oscar di Natalino Balasso a "Zelig" 2000

La notte degli Oscar volge ormai al termine ma non tutti forse ricordano quando nel 2000 Natalino Balasso elencava a "Zelig" i premi ricevuti. Accolto sul palco da Claudio Bisio, conduttore dello show comico di Italia 1 insieme a Ellen Hidding, Balasso rivendica innanzitutto la sua personale battaglia contro il doppiaggio sugli attori italiani. Bisio offre sostegno alla causa e il cabarettista lo ringrazia accentuando all'estremo la sua cadenza veneta. Entrando nel vivo della notte gli Oscar, Balasso afferma di aver vinto già 3 premi al pari di Roberto Benigni anche se poi aggiunge che il riconoscimento ricevuto come attore porno si chiama in realtà "suppostone d'oro".

L'attore rivela poi di essere stato premiato inoltre per la sua interpretazione nel telefilm "Il Commissario Rex". Nel cast di "Zelig" per due edizioni fino al 2002, Natalino Balasso ha vestito i panni anche del professore Anatolj Balasz. Nel 2004 l'attore, originario di Porto Tolle, interpreta Berto nel programma della Gialappa's Band "Mai dire Domenica", condotto su Italia 1 dal Mago Forest. Rivediamo la notte degli Oscar secondo Balasso a "Zelig" 2000.