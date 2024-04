L'esibizione degli Oro a "Non è la Rai" 1995

Il gruppo ha presentato il brano "Vivo per lei", conosciuto poi a livello internazionale nella versione di Andrea Bocelli e Giorgia

Era il 1995 quando gli Oro (scritto O.R.O., acronimo di Onde Radio Ovest) calcavano il palco di "Non è la Rai" per presentare il loro più grande successo: "Vivo per lei".

Il brano, con cui peraltro il gruppo ha trionfato a Sanremo Giovani, ha avuto un ottimo riscontro sia a livello nazionale che internazionale. Tale riscontro è stato poi amplificato grazie alla cover di Andrea Bocelli, incisa in collaborazione con Giorgia.





Nati nel 1993, gli O.R.O. sono stati fondati da Alfredo Golino (batteria), Cesare Chiodo (basso) e Mario Manzani (chitarra), tra i musicisti italiani più rinomati negli anni '90, spesso associati alla cosiddetta "Scuola Fiorentina". A loro si sono poi aggiunti Valerio Zelli alla voce e Mauro Mengali alle tastiere.