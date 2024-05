Omar Pirovano è George Clooney a "Zelig 1" nella stagione 13-14

Tra i protagonisti della stagione 13-14 di "Zelig 1", condotta da Katia Follesa e Davide Paniate con la partecipazione di Elisabetta Canalis, c'era sicuramente il comico Omar Pirovano, che - nelle sue apparizioni sul palcoscenico - cercava di imitare George Clooney nello spot di un noto brand di caffè.

"What Helsinki? Waterloo? We Are The Champions? My Friend?", iniziava il cabarettista, allungando la tazzina verso il pubblico in sala e trasformando il "What Else" della pubblicità in qualcosa d'altro.

Per aiutare Pirovano a dire la battuta corretta, Follesa e Paniate provano a coinvolgere gli spettatori e gli chiedono di ripetere in coro - in concomitanza alla nuova entrata in scena del comico - "George Clooney Is Inside". Alla fine, incredibilmente, il piano va a buon fine.