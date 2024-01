"Non è la Rai", Marzia Aquilani balla "Bello e impossibile" in una puntata del 1994

Chi ricorda le ragazze di "Non è la Rai" scatenarsi sulle note di "Bello e impossibile"? In una puntata del 1994 Ambra Angiolini introduceva la giovane Marzia Aquilani pronta a interpretare uno dei brani cult di Gianna Nannini. Nata da un'idea di Gianni Boncompagni la trasmissione di Italia 1 dava la possibilità a decine di ragazze di mostrare il proprio talento artistico per un futuro nel mondo dello spettacolo. Oltre a una giovane Angiolini al timone di due edizioni del programma, "Non è la Rai" è stato un punto di partenza nella carriera di decine tra attrici e showgirl tra le quali Claudia Gerini, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Sabrina Impacciatore e Antonella Elia.

Ma chi è il "bello e impossibile" citato nella canzone di Gianna Nannini pubblicata nel 1986? In un articolo della "Gazzetta dello Sport" del 2019 sembra che fosse l'ex pugile bergamasco Angelo Rottoli, che colpì la cantante toscana tanto da prenderlo come ispirazione. Durante l'esibizione delle ragazze di "Non è la Rai" la telecamera inquadrava vari uomini "candidati" all'appellativo. Rivediamo l'esibizione di Marzia Aquilani a "Non è la Rai" 1994.