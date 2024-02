Le ragazze di "Non è la Rai" 1992 cantano "Fotoromanza" di Gianna Nannini

Chi ricorda le ragazze di "Non è la Rai" omaggiare Gianna Nannini? Era il 1992 e nella prima edizione del programma di Canale 5, ideato da Gianni Boncompagni e condotto da Enrica Bonaccorti, le giovani si lanciavano in un'esibizione collettiva sulle note del brano "Fotoromanza". Otto anni prima, nel 1984 la canzone dell'artista toscana trionfò al "Festivalbar" e come si vede nell'entusiasmo mostrato dalle ragazze il singolo della Nannini si confermava un cult in grado di abbracciare più generazioni. Tra gli aspiranti volti noti inquadrati dalla telecamera c'era anche una giovanissima Ambra Angiolini che solo due anni più tardi arriverà a condurre il programma.

Caratterizzato da uno stile leggero e frizzante, "Non è la Rai" si è affermato come popolare contenitore pomeridiano per tutta la prima metà degli anni novanta. Tra giochi, balletti e canzoni la trasmissione dava la possibilità a giovani donne poco più che adolescenti di mostrare il proprio talento artistico. Oltre ad Angiolini il programma ha fatto conoscere decine tra attrici e showgirl come Claudia Gerini, Miriana Trevisan, Sabrina Impacciatore e Antonella Elia. Rivediamo le ragazze cantare il brano di Gianna Nannini a "Non è la Rai" 1992.