A Non è la Rai 1993 Francesca Pettinelli balla "No Woman, No Cry"

Vi ricordate di Francesca Pettinelli? Era una delle ragazze protagoniste del programma cult di Gianni Boncompagni "Non è la Rai", capace sia di cantare che di ballare.

Nel video in alto, per esempio, la giovane danzava sulle note di "No Woman, No Cry" di Bob Marley, da lei stessa eseguita per l'occasione. Questa cover - assieme ad altre undici - faceva peraltro parte del suo album di debutto: "Dance with Francesca", pubblicato nel giugno 1994.

Dopo l'esperienza a "Non è la Rai", Pettinelli ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, sebbene con una visibilità minore rispetto ad alcune sue colleghe. Il suo tempo nello show, tuttavia, rimane vivo nei fan che ancora oggi ricordano con nostalgia quegli anni.