"Non è la Rai" 1994, Francesca Pettinelli si esibisce con la sua versione di "Another brick in the wall"

Francesca Pettinelli era una delle ragazze più amate dal pubblico di "Non è la Rai", il programma cult degli anni '90 che ha regalato la popolarità a tantissime giovani che ancora oggi lavorano nel mondo dello spettacolo. Con una grande passione per la musica, dopo "Non è la Rai", la cantante non ha abbandonato le scene ed è diventata la voce di diverse band rock.

Nella prima edizione, condotta da Enrica Bonaccorti su Canale 5, Francesca Pettinelli è stata una delle ragazze più in luce grazie alle sue qualità canore, tanto che durante i tre anni di permanenza nello storico programma di Gianni Boncompagni ha partecipato all'incisione di quattro compilation musicali e a un disco da solista. Il suo successo, però, è proseguito anche negli anni a venire, interpretando molte altre canzoni. Nel video qui in alto la rivediamo cantare "Another brick in the wall".