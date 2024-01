Quando "Non è la Rai" smascherò la truffa del cruciverbone

Nella prima edizione di "Non è la Rai", in onda nel 1991 e 1992, uno dei giochi più seguiti dal pubblico a casa era il "cruciverbone" inventato da Gianni Boncompagni negli anni '80. "Mancava un gioco, qualcosa per riempire queste ore di trasmissione e funzionò. Addirittura saltarono tutti i centralini, tutti conoscevano la liturgia del cruciverba" racconta in un'intervista lo stesso Boncompagni.

"Il cruciverbone tv è molto diverso dal cruciverba classico - spiegava l'enigmista Stefano Bartezzaghi - il cruciverbone è la perversione di quello che è il cruciverba e dei motivi per cui è nato. Per far sì che riesca bene in tv non può essere difficile”. Eppure in una puntata del 91 di "Non è la Rai" una concorrente risponde a domande molto difficili da parte della conduttrice Enrica Bonaccorti che l'accusa di truffa e imbroglio.