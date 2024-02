"Non è la Rai" 1994, Alessia Gioffi balla sul palco insieme al suo cane

La ragazza, soprannominata "Terminator", balla "Rollin On the River" di Tina Turner insieme al suo amico a quattro zampe

Vi ricordate l’esibizione di Alessia Gioffi a "Non è la Rai"? Nel 1994 la ragazza, soprannominata "Terminator", si esibiva sul palco sulle note di "Rollin On the River" di Tina Turner insieme al suo amico a quattro zampe. L'esibizione particolare vedeva il cane partecipare attivamente al ballo, prima inseguendo una pallina poi la ragazza in ogni suo passo e acrobazia.

In un intervista di qualche anno fa, Alessia Gioffi raccontava il suo attuale stile di vita, dedito alla preghiera e alla religione. A distanza di anni dalla popolarità ottenuta durante il programma divenuto un cult della televisione italiana, la ragazza che sognava di diventare una rockstar, ha iniziato a organizzare serate musicali di beneficenza per raccogliere fondi per i bambini africani. "In quel momento, mi sono sentita la persona più felice del mondo e ho deciso di dedicarmi totalmente a Dio e al prossimo" avrebbe detto in un intervista.