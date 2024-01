Le ragazze di "Non è la Rai" 1992 ballano "Hanno ucciso l'uomo ragno" degli 883

Nel 1992 le ragazze di "Non è la Rai" omaggiavano il successo degli 883. In una puntata del programma di intrattenimento pomeridiano di Canale 5 condotto quell'anno da Paolo Bonolis, le giovani interpretavano una coreografia sulle note di "Hanno ucciso l'uomo ragno", brano cult tratto dall'omonimo album che ha segnato l'esordio musicale di Max Pezzali e della sua band. Pubblicata il 10 febbraio di quell'anno, la raccolta ha venduto oltre 700mila copie e ha raggiunto la vetta della classifica, un successo che sorprese lo stesso Pezzali come dichiarò anni dopo. Nel '92 con il singolo, la band composta inizialmente da Max Pezzali e da Mauro Repetto, ha partecipato al "Festivalbar" e vinto due premi a "Vota la voce" come "Miglior rivelazione" e "Miglior album".

Leggi Anche Paolo Migone contro i boyscout a "Zelig" 2001

Il 12 giugno 2012 per omaggiare i vent'anni di carriera, Max Pezzali ha pubblicato una versione aggiornata del brano "Hanno ucciso l'uomo ragno 2012" includendo il contributo del rapper Dargen D'amico. Rivediamo la coreografia in costume da bagno delle ragazze di "Non è la Rai" con "Hanno ucciso l'uomo ragno" nel 1992.