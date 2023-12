Buon compleanno Nino Frassica, eccolo a "Mai dire Gol" 1995

Un folle quiz per il "supercampionissimo": alle sue spalle, Claudio Lippi in versione avvoltoio

Buon compleanno Nino Frassica! In occasione della sua festa, rivediamolo a "Mai dire Gol" quando nel 1995 presenta un folle quiz per il" supercampionissimo". Il comico che spegne 73 candeline, debutta in tv nel 1985 grazie a Renzo Arbore che ne apprezza la comicità basata sullo sproloquio.

Leggi Anche Tom Cruise racconta gli inizi da attore a "Target" 1993

Nello stesso anno Nino Frassica approda al cinema diretto da Maurizio Nichetti ne "Il Bi e il Ba" con Marco Messeri e Leo Gullotta. Nel 1989 è sul set di "Mortacci", film grottesco sulla morte del compianto Sergio Citti, accanto a un Vittorio Gassman nelle vesti di fantasma. Gli anni Novanta lo consacrano uno di quegli attori più in vista del panorama comico italiano, una nomina che gli vale la partecipazione a "Vacanze di Natale '91" con Alberto Sordi.