Il cantante jazz Nicola Arigliano apre "Zelig" 2002

Vi ricordate l'apertura di "Zelig" 2002? Fu affidata al cantante jazz Nicola Arigliano, che eseguì la sua celebre "Carina", mentre sullo schermo scorrevano i titoli di testa dello show comico di Gino e Michele.

Nato il 6 dicembre 1923 a Squinzano, in provincia di Lecce, e deceduto il 30 marzo 2010, Arigliano ha iniziato la sua carriera negli anni '40, distinguendosi inizialmente come cantante jazz e swing. Nel corso degli anni, ha sperimentato vari generi musicali, tra cui il rhythm and blues e il rock, ottenendo successo anche a livello internazionale.

Oltre a "Carina", tra le sue canzoni più famose si annoverano "I Sing Ammore" e "Colpevole".