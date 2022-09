Nel 1995 i Simply Red pubblicavano "Fairground", rivediamoli a "Vota la Voce"

Il gruppo musicale pop soul britannico dei

Simply Red

Michael James Hucknall

si esibisce nel 1995 in Italia a "Vota la Voce", il festival musicale ideato da Gigi Vesigna. Arrivato sul palco, la voce della band ribadisce il suo amore verso l'Italia, Paese che gli ha dato il numero uno in classifica. Con il primo estratto dall'album "Life" del 1995, i Simply Red portano nel Bel Paese l'unico brano che ha raggiunto la vetta della classifica britannica dei singoli.

Inizialmente chiamati i Frantic, il gruppo attira le attenzioni delle major, cambiando prima il nome in Simply Red e poi evolvendo il proprio sound. Negli anni Ottanta la band ha successo a livello internazionale grazie a brani come "Holding Back the Years" e "If You Don't Know Me by Now". Oltre che con i Simply Red, nel 2008 Mick ha deciso di tentare anche un'avventura da solista, pubblicando l'album Tribute to Bobby, seguito nel 2012 da American Soul.