Nel 1980 oggi andava in onda la prima puntata di Popcorn: la sigla 

Vi ricordate la sigla della prima puntata di? Nel 1980 oggi andava in onda per la prima volta suil programma musicale, prima in onda alle 10 del mattino poi alle 19 della sera. Nel corso delle sue edizioni, 1980 - 1984, a condurre Popcorn furono tra i tanti: Sammy Barbot, Augusto Martelli, Ronnie Jones e la dj Loredana Rancati, Tiziana Fiorveluti e Russell Russell solo per citarne alcuni.

Sei ballerine in body e scalda muscoli si esibivano sulle note della sigla di apertura della prima edizione dando il via al primo contenitore musicale delle reti Mediaset dopo Discoring, programma musicale della Rai. Per ben quattro edizioni Popcorn allietò il pubblico a casa con grandi ospiti nazionali e internazionali che lasciarono sul palco del programma un pezzo della loro storia.