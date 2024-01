Auguri a Nek, rivediamolo a "Un disco per l'estate" '98

Con lo stesso brano, "Se io non avessi te" il cantautore ha partecipato anche a "Festivalbar" dello stesso anno

Buon compleanno Nek! Il cantautore di Sassuolo compie 52 anni e vogliamo festeggiarlo con la sua esibizione a "Un disco per l'estate" '98 quando sul palco cantava "Se io non avessi te". Primo singolo estratto dell'album "In due", con lo stesso brano Nek partecipa anche a "Festivalbar" dello stesso anno.

Nato il 6 gennaio 1972, Nek ha pubblicato 18 album e venduto oltre 10 milioni di copie. Nella sua carriera, iniziata 30 anni fa al Festival di Castrocaro, ha partecipato 4 volte al Festival di Sanremo e pubblicato due libri ("Lettera a mia figlia sull’amore" nel 2015 e "A mani nude" nel 2022). Nel 2022 ha condotto in prima serata Rai Due lo show televisivo "Dalla strada al palco", ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica.