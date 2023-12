Natasha Stefanenko nello spazio con i Cavalli Marci a "Ciro, il figlio di Target" 1998

In una puntata di "Ciro, il figlio di Target" del 1998, il "generale" Natasha Stefanenko è stata protagonista di un divertente sketch nello spazio assieme ai Cavalli Marci.

Nata nella Russia Sovietica da una madre insegnante d'asilo e un padre ingegnere nucleare bielorusso di origini ucraine, la conduttrice ha trascorso l'infanzia a Sverdlovsk-45.

Nel 1992 ha vinto il concorso di bellezza "The Look of the Year" e iniziato la carriera di modella in Italia, per poi approdare in televisione con "La grande sfida". Ha presentato diversi programmi, da "Target" al "Festivalbar", portando avanti parallelamente la carriera di attrice (ha partecipato, tra gli altri, a "Nebbie e delitti" e "Distretto di Polizia").