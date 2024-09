Auguri Natalia Estrada, rivediamola cantare "Chiquita Bom Bom" a Festivalbar 1998

Buon compleanno a Natalia Estrada. La showgirl spagnola è nata il 3 settembre 1972 a Gijón, e festeggia 52 anni. Dopo il suo esordio nel 1993 conducendo in televisione "Il gioco delle coppie" assieme al marito Giorgio Mastrota (da cui poi si è separata nel 1998), la showgirl è diventata molto popolare negli anni Novanta in Italia, in particolare grazie alla sua partecipazione al film "Il ciclone", pellicola campione d'incassi di Leonardo Pieraccioni.