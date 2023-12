Natale 1994, gli arbitri Aldo, Giovanni e Giacomo preparano lo struzzo

"Charlie guardami quando ti parlo! Lo so, mi sono affezionato a te ma che dobbiamo fare" dice Aldo nelle vesti di arbitro a uno struzzo a "Mai Dire Gol" nel 1994. L'animale, interpretato da Giovanni, sta per essere la portata principale del pranzo di Natale del duo. Intanto Giacomo, nelle vesti di guardalinee, affila gli strumenti per portare a termine l'opera: coltello e ascia.

"Dico una parola sola: Natale. Sto preparando i ferri del mestiere per il cenone natalizio" dice convinto Giacomo alla Gialappa's Band. "Ci metteremo un attimo, è inutile che cercate di dissuaderci, noi siamo decisissimi - prosegue - adesso l'allegro chirurgo assistito dal mentecatto prepareranno tutto, state per assistere a un esperimento!" conclude.