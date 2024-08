Mr Forest con Michelle Hunziker e Rocco Papaleo a "Zelig" 2014

Nato a Nicosia il 22 febbraio 1961, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, si trasferisce a Milano per studiare mimo e teatro con la compagnia "Quelli di Grock". Inizia la sua carriera nei cabaret e si fa conoscere al grande pubblico partecipando a "Indietro tutta!", di Renzo Arbore nel 1988. La sua popolarità cresce con programmi come "Zelig" e "Mai dire... " della Gialappa's Band. Dopo aver partecipato a diverse edizioni di "Zelig" e aver condotto quella del 2013 con Teresa Mannino, nel novembre del 2021 e del 2022 torna a esibirsi nel cabaret televisivo di Canale 5 con il suo celebre personaggio. Nel frattempo nel 2022 partecipa alla seconda edizione del programma comico "LOL - Chi ride è fuori" e, successivamente, allo speciale natalizio "LOL Xmas Special: chi ride è fuori" (del quale è il vincitore). Da maggio 2023 conduce "GialappaShow" in onda su TV8.