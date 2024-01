Il monologo di Claudio Bisio a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Il numero ruota intorno al racconto di un uomo la cui vita si stravolge nel momento in cui nasce sua figlia

Non solo impeccabile padrone di casa e spalla dei comici: a "Zelig - Facciamo Cabaret" Claudio Bisio è stato talvolta protagonista anche di numeri che l'hanno visto solo sul palcoscenico. Tra questi, c'è il bel monologo del 1997, visibile nel video in alto, che ruota attorno alla vita che si stravolge quando nasce una figlia.

"Una bambina è una bambina: una cosa che va, che prende, che sceglie", declama l'attore e conduttore di Novi Ligure davanti al pubblico attento. "Una figlia, in teoria è la risoluzione del problema donne, perché è una donna tutta tua, ma in realtà non è così. Cresce, parte e torna: accompagnata da qualcun altro".