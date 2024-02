Nel 1986 oggi andava in onda la prima puntata di Mila e Shiro, ricordate la sigla?

Chi non ricorda la sigla di Mila e Shiro? Impossibile dimenticare la canzone cantata da Cristina D'Avena che contribuì al successo del celebre cartone animato. Il 25 febbraio 1986, Italia 1 mandava in onda per la prima volta in Italia la serie animata ispirata dal manga giapponese del 1984. Il primo episodio di "Mila e Shiro due cuori nella pallavolo", intitolato "Attacker You!", fu scritto e illustrato da Jun Makimura e Shizou Koizumi. L'anime diventò un fenomeno cult per intere generazioni. Protagonista del cartone l'energica Mila Hazuki che conquistò i bambini di più epoche graie alla sue avventure. La ragazza di campagna cresciuta senza madre (che poi si scopre essere una ex campionessa di pallavolo) è tra i personaggi più amati di sempre delle serie animate sbarcate in Italia, con i suoi inconfondibili capelli rossi e l'inguaribile ottimismo.



L'amore per Shiro (meno protagonista di quanto il titolo della serie suggerisca), l'affetto per il papà fotografo e il fratellino Sunny, la passione infinita per la pallavolo, l'amicizia e il sogno olimpico sono i temi che si dipanano nella storia di Mila, che da talento delle scuole medie arriva in nazionale e sbarca ai Giochi d Seul 1988.



Proprio in occasioni di altre Olimpiadi, quelle del 2008 a Pechino, è stato realizzato un sequel della serie animata. "Mila e Shiro - Il sogno continua" è andato in onda in Italia per la prima volta nel settembre 2011, senza ricalcare i fasti dell'anime originale.