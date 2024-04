"La Grande avventura", nel 1995 Mike Bongiorno ricordava il famoso caso delle "Amazzoni" 

In quell'occasione non si aggiudicò un'ingente somma di denaro, ma il signor Giancarlo Pelosini e la sua risposta sulle Amazzoni a "La Ruota della Fortuna" sono entrati nella storia delle gag più iconiche della televisione italiana, al punto da essere ciclicamente ricordate sul web. Sul momento, la risposta azzardata durante una puntata del marzo 1995 aveva scatenato la rumorosa risata del pubblico e di Paola Barale, sorprendendo il conduttore del game show Mike Bongiorno.

Pochi mesi più tardi, lo stesso conduttore era tornato sull'episodio a "La Grande avventura": "Molti penseranno che era una cosa costruita, invece non lo era assolutamente. Chissà cosa è gli saltato in mente, perché per questa risposta ci ha rimesso ben otto milioni", raccontava intervistato Mike Bongiorno.

Al "Maurizio Costanzo Show", in occasione dello speciale per ricordare Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa, il signor Giancarlo ricordò con piacere l'accaduto insieme a Paola Barale, che confessò come tutti gli autori sperassero "in quella risposta".

La "Ruota della Fortuna" torna su Canale 5 dopo 15 anni. A condurlo tutti i giorni dalle 18.45 sarà Gerry Scotti, designato dallo stesso Bongiorno come suo erede in tv. Il ritorno in televisione dello storico game show, tra i più longevi della storia, lo si deve al centenario della nascita di Mike Bongiorno, nato il 26 maggio 1924. Il popolare conduttore, infatti, guidò il programma sulle reti Mediaset trasformandolo in un cult del piccolo schermo.