Miguel Bosé canta "Bravi ragazzi" a "Popcorn" 1982

Chi ricorda Miguel Bosé scatenarsi col brano "Bravi ragazzi"? Era il 1982 e in una puntata di "Popcorn", programma musicale di Canale 5, il cantante italo-spagnolo interpretava il singolo, primo estratto dall'omonimo album. Per il giovane Bosé quell'anno ha segnato il trionfo al "Festivalbar": insieme all'interpretazione, il singolo ottenne successo per la musica arrangiata da Maurizio Fabrizio e per il testo scritto da Guido Morra. Pochi mesi prima la coppia Fabrizio-Morra aveva già fatto parlare di sè anche per il brano "Storie di tutti i giorni": è con quella canzone che Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh, si era aggiudicato il primo posto al Festival di Sanremo.

Pubblicato nell'estate 1982 il disco "Bravi ragazzi/Sono amici" è rimasto in classifica per diversi mesi e a fine anno è diventato il quarto singolo più venduto in Italia. Nel 2013 Miguel Bosè ha riportato la canzone su Canale 5 interpretando un duetto insieme alle allieve Verdiana Zangaro e Ylenia Morganti della "squadra blu" in una puntata del serale di "Amici di Maria De Filippi". Rivediamo l'artista interpretare "Bravi ragazzi" ospite a "Popcorn" nel 1982