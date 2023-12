Michelle Hunziker balla Moulin Rouge a "Zelig" 2002

Vi ricordate Michelle Hunziker ballare Moulin Rouge a "Zelig"? Era il 2002 quando la bellissima conduttrice si esibiva in un ballo sensuale e ironico. Vestita di rosso e nero, con tanto di reggicalze, la Hunziker seduce scherzosamente Claudio Bisio visibilmente in imbarazzo. Dall'allegria contagiosa, la conduttrice ha recentemente svelato in un intervista di aver passato anni bui, quelli fra i 23 e i 27 anni, in cui era entrata a fare parte di una setta.

Proprio quando calcava il palco di "Zelig" facendo ridere il pubblico, Michelle Hunziker stava vivendo una tragedia personale di cui poche persone erano a conoscenza. "È stata la mia terapia del sorriso. Il lavoro è sempre stato salvifico in tutte le fasi della mia vita", avrebbe ammesso la conduttrice ai microfoni del podcast di Gianluca Gazzoli.