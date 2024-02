Michelle Hunziker e Claudio Bisio alle prese con San Valentino a "Zelig Circus" 2003

"Per chi se lo fosse dimenticato, tra tre giorni è? San Valentino!" Dice Claudio Bisio al pubblico di "Zelig Circus" nel 2003. Accanto a lui Michelle Hunziker che aggiunge: "Dopo tanto tempo ti chiedo ufficialmente di mandare un bel pensierino a casa a tua moglie, è arrivata l'ora che tu faccia questa cosa". Ma quando viene inquadrato dalla camera, Claudio Bisio resta muto.

"Adesso basta, ho io una sorpresa per te. Finalmente dopo tanto tempo, abbiamo al telefono il tuo fidanzato. Pronto?" Dice Claudio Bisio in attesa di risposta. "Pronto sono Topo Gigio, il topo dello Zecchino d'Oro, lavoro in televisione cinque giorni all'anno" dice il personaggio al telefono. "E gli altri 360 giorni?" Chiede curioso il conduttore. "Mi strapazzo la Hunziker" conclude Topo Gigio.