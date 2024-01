Buon compleanno Max Pisu, eccolo nei panni di Tarcisio a "Zelig 2000"

Buon compleanno Max Pisu! Il comico e cabarettista di Legnano compie 59 anni e vogliamo festeggiarlo rivedendo la sua esibizione a "Zelig" 2000 quando annunciava il nuovo lavoro del suo personaggio Tarcisio. "Siccome mi hanno chiamato che ci sono problemi sulle linee telefoniche se vuoi le controllo" chiede in qualità di responsabile telefonico a Claudio Bisio.

"Dai prova a telefonarmi che vediamo se funzionano le linee" insiste passando un telefonino al conduttore. "Pronto? Non sento!" conferma Claudio Bisio durante la telefonata. "Aspetta che prendo il manuale - aggiunge Tarcisio tirando fuori dalla borsa degli attrezzi del mestiere un audio libro per bambini - Qui dice che potrebbe essere il ponte". Così con un trapano in mano, Max Pisu chiude lo sketch provando a "smontare" in modo ironico il ponte dentale del conduttore.