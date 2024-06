Max Gazzè e Niccolò Fabi si esibiscono insieme al "Festivalbar" 1998

A trionfare in quella edizione fu però Vasco Rossi sia nella sezione singoli con "Io no", sia in quella album con "Canzoni per me". Quella del 1998 sarà ricordata anche per essere l'ultima edizione organizzata dal patron storico della kermesse Vittorio Salvetti che proprio all'Arena di Verona fece la sua ultima apparizione prima del decesso, il 19 ottobre 1998. Rivediamo l'esibizione di Max Gazzè e Niccolò Fabi con il singolo "Vento d'estate" al "Festivalbar".