La prima apparizione di Maurizio Milani a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Vi ricordate la prima apparizione di Maurizio Milani a "Zelig"? Era il 1997 quando il comico si è esibito in un divertente monologo nella versione "Facciamo cabaret" del celebre programma di Gino e Michele.

Al centro del numero, il rapporto tra Milano e le modelle, che, secondo lo stand-up comedian "di notte girano nelle osterie sui Navigli per fidanzarsi in casa con maschi lombardi piccoli, sul quintale di peso vivo, e poi vanno alle feste degli stilisti a vantarsi a chi ha in mano il maschio più bello".

"Una sera ero al tavolo con la mia morosa seria di Piacenza, mi viene vicino Linda Evangelista e mi dice 'vuoi limonare con me'?", continua Milani, tra le risate del pubblico. "Le rispondo di sì. Per me limonare con te o con lei è uguale, devo tirare l'ora".