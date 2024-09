Gli impegni post lavoro di Maurizio Lastrico a "Zelig Event" 2016

Nel 2016 "Zelig Event" ha vissuto il ritorno sul palco di Maurizio Lastrico, comico ligure particolarmente apprezzato per la sua capacità di raccontare situazioni comuni in versi endecasillabi in rima. Nel corso degli anni vissuti da protagonista nello storico laboratorio della risata, Lastrico si è affermato attraverso una serie di irriverenti monologhi, come quello presentato durante l'edizione del 2016 e dedicato al dopolavoro.