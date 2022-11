Massimo Boldi canta "Ohi Marì" a "Popcorn" 1981

Non solo attore, ma anche cantante. Stiamo parlando di Massimo Boldi che nel corso della sua cariera si è esibito anche come artista musicale. Era il 1981 quando a "Popcorn", il programma in onda su Canale 5, l'attore cantava il suo singolo "Ohi Marì".

Ma la carriera artistica di Massimo Boldi è iniziata molto prima. Nel 1968 si esibiva al Derby Club, tempio del cabaret milanese, dove accompagnava con la batteria i protagonisti delle serate. È stato proprio nello stesso locale, grazie a Enzo Jannacci, che Boldi è diventato cabarettista facendo poi coppia, negli anni successivi, con Teo Teocoli in diversi programmi televisivi. Compreso "Drive in" dove è nato il suo personaggio più famoso: Max Cipollino eccentrico conduttore di telegiornale di una piccola tv privata.

Risale invece alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80 il debutto al cinema. Nel 1986 arriva la svolta per la sua carriere con il film, diventato poi un cult, "Yuppies", ed è proprio da lì che parte il sodalizio artistico con Christian De Sica che finirà dopo 20 anni e 24 film insieme. Questo, però, non ha impedito a Massimo Boldi di continuare a recitare e a produrre i suoi famosissimi cinepanettoni.